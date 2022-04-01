«الصحة» تكثف من مبادرات عامة للأطفال احتفالا بيوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة لرفع الوعى الصحى لدى الأطفال، داخل دور الأيتام، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنًا مع الاحتفال السنوى بيوم اليتيم.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الفعاليات تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرة صحة الفم والأسنان، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى فقرات فنية، وغنائية تهدف للتوعية الصحية.



وأضاف أن الفعاليات تضمنت قيام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتقديم تدريبات ضمن برنامج "مستشار الأصدقاء" ويقدمه مجموعة من المتطوعين، تم تدريبهم على مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر وتقبل الاختلاف.



وأشار عبدالغفار إلى أن فرق التواصل المجتمعى شاركت الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم، بتقديم الدعم الصحى ورسائل التوعية باتباع السلوكيات الصحية السليمة، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استمرار حملات التوعية الصحية، لإمداد المواطنين بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظى، من خلال فرق التواصل المجتمعى.