آثار الفيوم: بعثة ألمانية تبحث عن «سد» قديم داخل بحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة،إن البعثة الألمانية الأثرية التابعة للمعهد الألمانى بالقاهرة برئاسة الدكتورة كورنيللا رومر، قامت بأبحاث فى بحيرة قارون خلال الأيام الماضية للبحث عن سد قديم كان موجود فى البحيرة يوصل بين مدينة ديمية السباع الأثرية وجنوب البحيرة ، يرافقهم الأثرى عمر فكرى محمد مفتش الآثار.





وأكد مدير عام آثار الفيوم - في تصريح اليوم الجمعة، أن البعثة استخدمت خلال بحثها عن السد القديم بالبحيرة، جهاز ذبذبات لقياس عمق البحيرة - كالذى يستخدم فى صيد الأسماك - من منطقة الجزيرة حتى "خشم" العمارة ولسان "فاروق" بالقرب من شرطة المسطحات المائية للبحث فى المياة الضحلة عن بقايا السد الذى ربما كان يربط الشاطئ الشمالى لبحيرة قارون بالشاطئ الجنوبى والذى كان أيضا يحجز كميات من المياة العذبة أثناء الفيضان.

وأضاف "الشورة" أن بحيرة قارون كانت فى العصر اليونانى- الرومانى مياهها عذبة، وتمتلئ دبأسماك المياة العذبة والتماسيح، ومن ثم أصبح التمساح هو المعبود الرئيسى لإقليم الفيوم "سوبك" وسميت بمدينة التمساح "كروكوديل بوليس" ومن المحتمل وجود سد قديم لحجز كميات من المياة فى وقت الفيضان لاستخدامها مرة أخرى فى أوقات الجفاف فى مدينة السباع، والتى كانت تحتوى على معبدين يونانى ورومانى ويوصل بين المعبد وشاطئ البحيرة طريق كان يوجد على جانبيه تماثيل لأسود رابضة.

ومن هنا جاءت تسمية ديمية السباع وهى تعنى الأرض والسباع نسبة إلى الأسود التى كانت على جانبى الطريق المؤدى إلى المعبدين والمدينة فى الاساس كانت عبارة عن محطة أو استراحة لقوافل المسافرين إلى الإسكندرية والتى أسسها الإسكندر الأكبر لتكون عاصمة مصر فى العصر اليونانى وكانت الفيوم من المدن الهامة فى هذا العصر.