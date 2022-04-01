عاجل- شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومائل السواحل الشمالية الغربية، طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس أول يوم رمضان

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة فى أول أيام رمضان على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 16

الإسكندرية 27 17

وادى النطرون 36 16

طنطا 35 16

شبين الكوم 35 17

دمنهور 33 16

بلطيم 32 16

مطروح 24 17

السلوم 24 17

سيوة 33 18

بورسعيد 35 15

دمياط 35 16

الزقازيق 36 17

المنصورة 35 17

الإسماعيلية 36 17

السويس 36 17

العريش 34 14

رفح 32 14

رأس سدر 31 18

نخل 34 18

نويبع 28 17

طابا 34 18

كاترين 29 10

الطور 33 17

شرم الشيخ 35 21

الغردقة 35 20

مرسى علم 36 21

الفيوم 36 13

بنى سويف 36 13

المنيا 37 14

أسيوط 37 14

سوهاج 38 16

قنا 38 16

الأقصر 39 18

أسوان 40 18

إدفو 40 19

أبو سمبل 39 19

الوادى الجديد 39 20

الشلاتين 35 19

أبو رماد 35 19

حلايب 36 18

رأس حدربة 36 18

نواكشوط 26 17