ضمن حياة كريمة.. الداخلية توجه قوافل إنسانية إلى دمياط وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (دمياط – كفر الشيخ).

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان).

كما تم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقام كذلك وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.