حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ1800 مواطن بالكوم الأحمر فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بنى سويف للتقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى " الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية الكوم الأحمر مركز سمسطا،مكونة من 10عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، صدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة، إذ تم الكشف على 1806 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، ومعمل دم 55، معمل طفيليات 41، حالات الأشعة 4، استصدار 7 قرارات نفقة دولة، وتحويل 11 لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وموجات فوق صوتية 65 حالة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزاالطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 101 مواطنا.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.