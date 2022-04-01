عاجل- بتروتريد.. بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيا بـ13 طريقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للشركة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص شركة ”بتروتريد"، على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمى الغاز الطبيعى و توفيراً لوقتهم وجهدهم، كما يأتى فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تعميم “التحوُّل الرَّقمى” فى جميع الخدمات المُقدَّمة للمواطنيين.

وتوفِّر الشركة 13 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة إدخال و إرسال القراءة الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

1- التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة فى العداد سواء السوداء أو الحمراء و يتم إدخال القراءة أوتوماتيكياً بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

2- هى تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والإطار الأحمر، وذلك للتأكيد و التحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا و ما بين ما سُجِّل باليد، و ذلك حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية ثم سيتم الاعتماد كلية على الكاميرا.

3- من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.

4– إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة فى المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

5 – من خلال مكاتب البريد المصرى.

6 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

7 – من خلال ( ماكينات الصرف الآلى لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلى المتحد ).

8– عن طريق رقم التليفون الأرضى لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

9– الرقم المختصر 1122 من أى موبايل.

10– خدمة الرد الصوتى التفاعلى من أى موبايل على 5727 و من أى خط أرضى على 09000727.

11– من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادى الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية .

12– من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أى فواتير لأى وحدة على مستوى الجمهورية.

13 – عن طريق تطبيق المحافظ الإلكترونية.