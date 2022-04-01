جاء ذلك خلال إشادته، اليوم الجمعة، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة، رئيس مجلس الأمناء لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين، مشيرًا إلى الخدمات التى قدمتها وتقدمها المؤسسة ضمن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان، أنه خلال شهر رمضان سوف يتم تقديم 69 ألفًا و760 خدمة ودعم لأهالى أسوان بمختلف المراكز والمدن منها توزيع 45 ألف وجبة سحور للأهالى بقرية غرب أسوان ومناطق حى شرق مدينة أسوان، وأيضًا أهالى مركز دراو ونصر النوبة، بجانب توزيع 15 ألف وجبة إفطار للأهالى بمركز كوم أمبو.
وكشف موسى، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم أيضًا بتوزيع عدد 5333 شنطة زكاة، و4 آلاف كرتونة تضم بقوليات ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع 267 سند العائلة يستطيع المستفيد استبدالها بسلع من الجمعيات الاستهلاكية بقيمة 1200 جنيه للسند الواحد، علاوة على توزيع 160 قسيمة شراء ملابس العيد من إحدى الشركات المتخصصة (عمر أفندى ومركز النصر).
وبالنسبة لقطاع التعليم، أشار إلى أن المؤسسة قامت من خلال برنامج (ابن السبيل) بدفع المصروفات المدرسية وأيضًا مصروفات الإقامة لـ 550 طالبًا وطالبة، وهو الذى يتواكب مع إنشاء العديد من المدارس المجتمعية من بينها مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصلاً دراسيًا، مع إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الابتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى والتى تضم 12 فصلاً دراسيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: نستهدف توسيع المشاركة المجتمعية لتقديم أكبر قدر من الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.