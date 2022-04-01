محافظ أسوان: نستهدف توسيع المشاركة المجتمعية لتقديم أكبر قدر من الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، حرص المحافظة المتواصل للتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل توسيع قاعدة المشاركة المجتمعة وتكثيف الجهود والمبادرات والأنشطة الهادفة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية الملحة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.





جاء ذلك خلال إشادته، اليوم الجمعة، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة، رئيس مجلس الأمناء لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين، مشيرًا إلى الخدمات التى قدمتها وتقدمها المؤسسة ضمن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان، أنه خلال شهر رمضان سوف يتم تقديم 69 ألفًا و760 خدمة ودعم لأهالى أسوان بمختلف المراكز والمدن منها توزيع 45 ألف وجبة سحور للأهالى بقرية غرب أسوان ومناطق حى شرق مدينة أسوان، وأيضًا أهالى مركز دراو ونصر النوبة، بجانب توزيع 15 ألف وجبة إفطار للأهالى بمركز كوم أمبو.

وكشف موسى، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم أيضًا بتوزيع عدد 5333 شنطة زكاة، و4 آلاف كرتونة تضم بقوليات ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع 267 سند العائلة يستطيع المستفيد استبدالها بسلع من الجمعيات الاستهلاكية بقيمة 1200 جنيه للسند الواحد، علاوة على توزيع 160 قسيمة شراء ملابس العيد من إحدى الشركات المتخصصة (عمر أفندى ومركز النصر).

وبالنسبة لقطاع التعليم، أشار إلى أن المؤسسة قامت من خلال برنامج (ابن السبيل) بدفع المصروفات المدرسية وأيضًا مصروفات الإقامة لـ 550 طالبًا وطالبة، وهو الذى يتواكب مع إنشاء العديد من المدارس المجتمعية من بينها مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصلاً دراسيًا، مع إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الابتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى والتى تضم 12 فصلاً دراسيًا.