وزير النقل يتابع أعمال مشروعات ميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وعقد الوزير، اجتماعا موسعا مع العاملين بالميناء، قدم فى بدايته التهنئة للعاملين بالميناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بأن تكون كافة هيئات وقطاعات وزارة النقل فى طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم فى العمل لخدمة المواطن المصرى ومن خلال تطويرها وتحديثها.

وأضاف وزير النقل أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية، الذى يشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، ولتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى إضافة عوائد مالية للاقتصاد القومى.

وأكد ضرورة أن يتم العمل على زيادة الإيرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة الترانزيت مع تقليل المصروفات، والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، وقيام كل عامل بأداء المهام الموكلة إليه وفقا للتوصيف الوظيفى له، لافتا إلى ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء، وأن الحافز لمن يستحق وبناء على مايقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية المحددة لذلك.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بالميناء من كافة الجهات المعنية وخلق كوادر جديدة مؤهلة بالميناء، والدفع بها فى المناصب القيادية بالميناء، مؤكدا استمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا، والأزمة العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات فى مواعيدها المخططة.

واطلع المهندس كامل الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى، بإضافة امتداد بطول 1565 مترا، وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الإطماء.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 ألف م2، والتى ستساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط فى إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستى المتكامل، الذى سيحول الميناء إلى مركز تجارى عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط ومن المنتظر الانتهاء منها آخر العام الحالى.

كما تابع وزير النقل آخر مستجدات مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 م والذى من المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الحالى، موجها بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهوها، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى، وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.