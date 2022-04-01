/689621/رئيس-عربية-البرلمان مهنئا-الرئيس-بحلول-شهر-رمضان-مكانة-مصر-وريادتها-تعود-الى-قيادتكم

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على قيادتنا ومصرنا العزيزة بكل خير وأمن وعافية وسلام.

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ووجه المغازي في بيان صحفي له اليوم، الشكر للقيادة الوطنية المصرية التي لا تتوانى عن بذل الجهود الضخمة والمتواصلة، للنهوض بمصر والوطن في كل الاتجاهات وتحركاتها لملاحقة الأزمة الاقتصادية وموجة التضخم العالمي وغيرها من التحديات الهائلة لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة افضل لملايين المصريين.

رئيس عربية البرلمان مهنئًا الرئيس بحلول شهر رمضان: مكانة مصر وريادتها تعود الى قيادتكم

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في الوطن من انجازات هائلة وضخمة وغير مسبوقة طيلة السنوات الماضية في المجال الزراعي والصناعي والسياحي والبنية التحتية والطاقة والاصلاح المالي، يؤكد على مدى الجهود التي تبذل من أجل الوطن، وحب الرئيس السيسي واخلاصه الشديد للوطن والنهوض به والعمل على التغلب على كل عقباته.

واختتم النائب يسري المغازي، بأن مكانة مصر عربيًا ودوليا اليوم تؤكد نجاحتها بفضل قيادتها الرشيدة، على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، وعلاقاتها المتميزة.