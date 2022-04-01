/689620/يسرا-وإلهام-شاهين-نجمات-غيرن-شكلهن-في-دراما-رمضان-2022

ينطلق غدًا السبت موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 والذي يشهد منافسة كوكبة كبيرة من النجوم على القنوات المختلفة ويجذب الانتباه تغير شكل عدد من النجوم عن أعمالهم السابقة.

دوت الخليج يرصد نجمات غيرن شكلهن في دراما رمضان 2022

يسرا

وتشهد مسلسلات رمضان 2022 إطلالات غريبة وتغيير في شكل عدد من النجوم عن شكلهم الطبيعي أو في أعمالهم السابقة التي اعتاد عليها الجمهور، ومن ضمنهم الفنانة يسرا التي تظهر لأول مرة بشعر أحمر خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة.

وتأتي الفنانة غادة عادل خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة أيضًا بشعر أصفر قصير، ومن المقرر عرض العمل عبر شاشة قناة on الفضائية ويشارك به عدد من النجوم مثل شيماء سيف التي تظهر بشعر أصفر طويل ومي كساب بشعر بنفسجي.

مي عز الدين

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أما الفنانة مي عز الدين تعود بعد غياب سنوات عديدة عن دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل جزيرة غمام والذي يشهد ظهورها بشكل مختلف حيث تجسد شخصية فتاة غجرية، ويشاركها العمل وفاء عامر التي تظهر بالزي الصعيدي الجبلي.

إلهام شاهين

وتثير الفنانة إلهام شاهين الجدل قبل عرض دورها في مسلسل طلوع الروح المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، حيث تجسد شخصية قيادية في تنظيم داعش وترتدي الزي الرسمي الخاص بهم.

أما الفنان منة شلبي تظهر خلال أحداث مسلسلها الذي تعود به لدراما رمضان مرتدية النقاب بعد خطفها من قبل زوجها الذي انضم لتنظيم داعش وتحاول خلال الأحداث الهروب منه.

روبي

بينما تظهر الفنانة روبي برفقة مي عمر خلال أحداث مسلسل رانيا وسكينة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية بلوك مختلف وغريب لم تظهر به روبي من قبل حيث تجسد شخصية فتاة من منطقة شعبية وترتدي ملابس شعبية حيث تدور الأحداث في منطقة إمبابة.

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شيرين رضا

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ومن جانبها تظهر الفنانة شيرين رضا خلال أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “شغل عالي” وتشارك به الفنانة فيفي عبده، بإطلالة غريبة وبدون شعر صلعاء وتظهر أيضًا فيفي عبده بشعر ملون.