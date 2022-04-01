مواعيد عرض مسلسلات قناة dmc في رمضان 2022.. المشوار في مقدمتهم

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أعلنت قناة dmc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها يوميًا خلال موسم دراما رمضان 2022، وهي كالتالي:

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسلات dmc.

مسلسل راجعين يا هوى

يُعرض مسلسل «راجعين يا هوى» على فضائية dmc في تمام الساعة 9:25 مساءً.

مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من النجوم الشباب، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل «مكتوب عليا»

فيما يعرض مسلسل «مكتوب عليا» في تمام الساعة 6:45 مساءً على شاشة «dmc».

قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022، تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

يشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عدد كبير من النجوم منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل «المشوار»

ينطلق عرض مسلسل المشوار يوميًا على شاشة dmc طوال شهر رمضان في تمام الساعة 8:10 مساءً.

يضم مسلسل «المشوار» مجموعة من الفنانين وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، ندى موسى، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، محمد عبده، حنان يوسف، سامى مغاورى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

تدور أحداث المسلسل حول ورد وماهر وهما زوجان يعانيان من العديد من المشكلات، ويحاولان حل تلك المشاكل مع ابنهما «رحيم»، حيث يعملان في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية باليومية.

مسلسل «ملف سري»

وجاء الدور على عرض مسلسل «ملف سري» في تمام الساعة 11:50 مساءً.

مسلسل «ملف سرى» تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويقدم هانى سلامة شخصية المستشار يحيي عز الدين، والذى بدوره يواجه فساد رجال الأعمال، والجوانب الخفية في عملهم في وقت اختلت فيه موازين العدالة وأصبح الفساد سائداً.

مسلسل «العائدون»

واختتم قائمة العرض مسلسل «العائدون من داعش» لينطلق في تمام الساعة 10:45 مساءً.

المسلسل يتناول فكرة «العائدون» من مناطق الإرهاب من الأوكار التي جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، لافتًا إلى أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 وهي فترة حديثة جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.

بطولة، أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".