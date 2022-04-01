تحصين 198 راس ماشية بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 198 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف أبريل الجارى.

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وقال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين "17 جنيهاً" للأبقار والجاموس و"8 جنيهات" للأغنام والماعز .

جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين

وأضاف، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وفى سياق أخر، اتهمت جمعية خيرية بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، مجموعة من الجزارين بالأعتداء عليهم بالأسلحة النارية والشوم والسكاكين، لقيامها ببيع اللحوم بأسعار مخفضة وتضارب أسعار اللحوم ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء منهم.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطار من مأمور مركز سمنود بورود بلاغا بنشوب مشاجرة واعتداء عدد من جزارين قرية ميت عساس بدائرة المركز على جزارين جمعية خيرية بذات القرية بسبب تضارب أسعار بيع اللحوم.

مبادرة لمحاربة الغلاء ومساعدة البسطاء ومحدود الدخل

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية إلى محل البلاغ وأكدوا المسئولين عن الجمعية أن سبب المشاجرة المضاربة والمنافسة في أسعار بيع اللحوم الحمراء وقيام جزارين جمعية خيرية بقرية ميت عساس بدائرة المركز ببيع كيلو اللحمه الحمراء بأسعار مخفضة عن الآخرين ، في مبادرة لمحاربة الغلاء ومساعدة البسطاء ومحدود الدخل مما أدى إلى تأثر سلبي لباقي محلات الجزارة بالقرية ودفعهم إلى الأعتداء علي جزارين الجمعية الخيرية بالسكاكين والشوم والاسلحة البيضاء.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 9776 لسنة 2022 واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.