/689613/بسبب-الاسعار-جزارين-يعتدون-على-جمعية-خيرية-بالغربية

اتهمت جمعية خيرية بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، مجموعة من الجزارين بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والشوم والسكاكين، لقيامها ببيع اللحوم بأسعار مخفضة وتضارب أسعار اللحوم ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء منهم.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطار من مأمور مركز سمنود بورود بلاغا بنشوب مشاجرة واعتداء عدد من جزارين قرية ميت عساس بدائرة المركز على جزارين جمعية خيرية بذات القرية بسبب تضارب أسعار بيع اللحوم.

سبب المشاجرة المضاربة والمنافسة في أسعار بيع اللحوم الحمراء

على الفور انتقلت القيادات الامنية إلى محل البلاغ وأكد المسئولين عن الجمعية أن سبب المشاجرة المضاربة والمنافسة في أسعار بيع اللحوم الحمراء وقيام جزارين جمعية خيرية بقرية ميت عساس بدائرة المركز ببيع كيلو اللحمه الحمراء بأسعار مخفضة عن الآخرين ، في مبادرة لمحاربة الغلاء ومساعدة البسطاء ومحدود الدخل مما أدى إلى تأثر سلبي لباقي محلات الجزارة بالقرية ودفعهم إلى الأعتداء علي جزارين الجمعية الخيرية بالسكاكين والشوم والاسلحة البيضاء.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 9776 لسنة 2022 واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة

وفى سياق اخر، نفذ حى أول المحلة بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى، خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة علاء النمر رئيس حى أول المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.