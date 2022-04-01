الروبوت متين مفاجأة مسلسل في بيتنا روبوت 2.. تعرف على التفاصيل

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أعلن الفنان والمنتج هشام جمال بطل مسلسل في بيتنا روبوت المقرر أن يعرض الجزء الثاني منه بدءً من غدًا السبت عبر شاشة قناة الحياة، تفاصيل جديدة عن العمل وكواليس يكشفها لأول مرة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الروبوت متين

الروبوت متين

وقال هشام جمال في لقاء تلفزيوني له عبر شاشة قناة الحياة الفضائية: “عملنا في الجزء الثاني على الشخصيات التي أحبها الجمهور في الجزء الأول، فجعلنا مساحة الأدوار أكبر، في الجزء الأول كنا متخوفين من تقديم روبوت في مسلسل كوميدي، لأنه حتى في الخارج يتم تقديم الروبوت في أعمال أكشن”.

وأضاف بطل ومنتج العمل: “لكن بعد ردود الفعل الإيجابية على المسلسل أصبحنا نشعر براحة أكبر في طرح الأفكار، والجديد في الجزء الثاني ظهور روبوت يدعى متين سيكون منافسا لـ لذيذ وزومبا”.

تفاصيل مسلسل في بيتنا روبوت 2

وتابع هشام جمال قائلًا: “هناك نجوم جدد مثل دنيا ماهر والأنفلونسر أحمد رمزي بالإضافة إلى ضيوف الشرف.. الجزء الأول من في بيتنا روبوت عرض في يناير 2021، وعندما طلب منا التحضير للجزء الثاني كتبنا 25 حلقة وكنا نحضر للعرض في فبراير، لكن بعد تصوير جزء كبير من المسلسل وتسليم أول 5 حلقات تم تغيير الخطة”.

وقال الفنان: “ليعرض في رمضان، عدت إلى المخرج والمؤلف حتى نزيد عدد 5 حلقات ليصل إلى 30 حلقة ليناسب العرض الرمضاني.. المهمة أصبحت أصعب وبدأنا في تغيير بعض الأمور منها تتر البداية سجلنا أغنية جديدة، وأضفنا بعض الأشياء ليصبح مسلسلا رمضانيا”.

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يشار أن مسلسل في بيتنا روبوت 2 يضم في بطولته عدد من النجوم مثل هشام جمال، ليلى زاهر، دنيا ماهر، طه دسوقي، دنيا سامي، إياد أمين، نيللي محمود وشروق أيمن، شيماء سيف، عمرو وهبة، أحمد رمزي، مادي القمر، وآخرين والعمل من تأليف عمرو وهبة، الإخراج لـ أسامة عرابي، وسيعرض العمل عبر شاشة قناة الحياة الفضائية ومنصة Watch It الرقمية.

ومن المقرر عرض مسلسل في بيتنا روبوت يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي.