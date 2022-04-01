/689610/مواعيد-مسلسلات-رمضان-2022-على-قناة-أبو-ظبي-شغل-عالي-الأبرز
تستقبل قناة أبو ظبي باقة متنوعة من مسلسلات رمضان 2022 والممتنوعة بين الأكشن والدراما والتي من المقرر أن تناقش قضايا إجتماعية هامة وشائكة.
دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مسلسلات رمضان 2022 المقرر عرضها على قناة أبو ظبي ومواعيد العرض
مسلسل بابلو
يأتي مسلسل بابلو في قمة قائمة مسلسلات رمضان 2022 االمعروضة على قناة أبو ظبي، ويخوض بطلوته كلا من الفنان حسن الرداد، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، أروى جودة، رشوان توفيق، سلوى عثمان وعدد من الفنانين الأخرين.
ويعرض مسلسل بابلو على قناة أبو ظبي بداية من غدا السبت الموافق 2 من شهر إبريل، في المواعيد الأتية: في تمام الساعة الحادة عشر مساء، كما يمكن للجمهور مشاهدته في الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباحا.
مسلسل وجوه
يعد مسلسل وجوه من المسلسلات المختلفة في رمضان 2022 اذ أنه يقدم على جزئين بعرض حكايتين لنفس البطل وهي الفنانة حنان مطاوع، ويعرض مسلسل وجوه على قناة أبو ظبي في الساعة الثالثة عصرا، على أن تكون الإعادة في الساعة الثالثة صباحا من اليوم التالي.
وتعد حكاية وجوه الحكاية الاولى من العمل الذي يحمل اسم «وش تالت»، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، أما الحكاية الثانية فأتت بعنوان ميتافيرس وهي من من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.
مسلسل شغل عالي
وتخوض قناة أبو ظبي السباق الرمضاني الكوميدي بمسلسل شغل عالي، الذي يعد أول تعاون بين الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، ومن المقرر عرضه في المواعيد الأتية: الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الساعة السادسة والنص صباحا في اليوم التالي وأيضا يمكن للجمهور مشاهدته في الواحدة والربع ظهرا.
ويضم مسلسل شغل عالي بجانب شيرين رضا وفيفي عبده كلا من توني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من سيناريو و حوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة أبو ظبي.. شغل عالي الأبرز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.