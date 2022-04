/689609/منهم-أحلام-سعيدة-والعائدون-مواعيد-المسلسلات-المصرية-على-قناة-دبي

دوت الخليج ترصد مواعيد المسلسلات المصرية على قناة دبي

مواعيد المسلسلات المصرية على قناة دبي

مسلسل أحلام سعيدة

يعرض مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، يوميًا الساعة السادسة المغرب ويعاد في تمام الساعة الرابعة فجرًا، والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وسيعرض أيضًا العمل عبر شاشة قناة ON وقناة ON دراما بالإضافة إلى منصة watch it الرقمية، وشبكة قنوات MBC بجانب منصة "شاهد VIP"، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية ضمن الدراما الرمضانية لعام 2022.

مسلسل فاتن أمل حربي

بينما يعرض مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الخامسة فجرًا ، وسيعرض المسلسل أيضًا عبر شاشة قناة CBC وmbc ، وتدور أحداث العمل حول الحياة المآسوية التي تعيشها فاتن مع زوجها وتتعرض للعنف الزوجي.

ويشارك نيللي كريم وشريف سلامة في بطولة مسلسل "فاتن أمل حربي" كلا من محمد الشرنوبي، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبد الغني وآخرين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل.

مسلسل العائدون

يعرض مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة والفنانة امينة خلال يوميا طوال شهر رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد في تمام الساعة الثامنة صباحا في اليوم التالي، ويعد المسلسل من أكثر الأعمال المرتقب عرضها حيث يستعرض دراما وطنية مستوحاة من قصص حقيقية.

ويمثل مسلسل العائدون استكمال للدور الذي تلعبه الدراما المصرية في نشر الوعى والقضاء على الأفكار المتطرفة، بجانب طرح وعرض بطولات الأجهزة الأمنية في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن، ويضم العمل في بطولته بجانب أمير كرارة وأمينة خليل عدد من النجوم مثل محمود عبد المغنى، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، محمد الأحمد، رشا بلال.

اقرأ أيضًا

من بينهم دايما عامر وملف سري.. مواعيد مسلسلات قناة الحياة

ويشار في البطولة أيضًا: نبيل عيسى، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، جيهان خليل، محمد عز، وعدد كبير من ضيوف شرف مثل محمد ممدوح، محمد فراج، وآخرين والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال