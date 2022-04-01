/689623/مصريون-ضد-الإرهاب-تهنئ-بن-راشد-وبن-زايد-بمناسبة-شهر-رمضان-الكريم

أصدرت حملة مصريون ضد الاهارب برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا هنأت فيه.

دوت الخليج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والشعب الاماراتى الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. مصريون ضد الإرهاب تهنئ بن راشد وبن زايد بمناسبة شهر رمضان الكريم قال النجار أنه يطيب لى وأعضاء الحملة أن نتقدم لفخامتكم والحكومة وللشعب الاماراتى العظيم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا لفخامتكم ولدولة الامارات العربية الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل مكروه وسوء .

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