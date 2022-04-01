وزير القوى العاملة يبحث مع ليبيا كل التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا عددا من ملفات العمل فى مقدمتها منظومة الربط الإلكترونى، والحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلا عن التأمين الصحى للعمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار فى ليبيا الشقيقة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم الجمعة بمكتبه بحضور محمد على باروطة الملحق العمالى بسفارة دولة ليبيا فى مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.

وأكد سعفان أهمية منظومة الربط الإلكترونى بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم فى التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، موضحا ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.

ووجه عضو المجموعة الفنية رضا العربى بإعداد وثيقة تأمين صحى للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطى إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصرى وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

وأعرب وزير العمل الليبى عن سعادته لتواجده فى مصر، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار، مؤكدا أن وزارة العمل الليبية ترغب فى إرسال وفدا من التفتيش العمالى إلى وزارة القوى العاملة المصرية للإطلاع على تجربتها فى هذا المجال خاصة بعد أن تم حوسبة التفتيش العمالى بها.

وفى هذا السياق، أكد سعفان أنه على استعداد تام لتبادل الخبرات مع ليبيا الشقيقة فى أى وقت، شارحا الطفرة التى حدثت فى منظومة تفتيش العمل فى مصر بعد حوسبتها، حيث أصبح من السهل على المفتش ارسال التقارير اللحظية، فضلا عن تحقيق معدل أداء أسرع وأدق.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل فى ليبيا وكيفية التصدى لها من خلال منظومة الربط الإلكترونى بين الوزارتين.