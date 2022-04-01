وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ الجيزة يلتقون بقيادات الدعوة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمحافظة والتى تم تنظيم لقاء موسع بهم للوقوف على آليات العمل خلال الفترة المقبلة خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك.





وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أنه تم السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان بالإضافة إلى السماح بإقامة موائد الرحمن، على أن تكون وزارة الأوقاف مسؤولة عن المساجد وملحقاتها وبتصريح منها، وتكون المحافظة مسؤولة عن إقامتها فى الأماكن العامة وبتصريح منها.

وفى نهاية كلمته وجه وزير الأوقاف التهنئة لقيادات وأهالى محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، متمنيا دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على رفع درجة استعدادات القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على المتابعة المستمرة مع جميع الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

كما أكد المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة فى محيط المساجد الكبرى التى ستقام بها صلاة التراويح فى جميع مراكز وأحياء المحافظة وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن، مشددا على جميع مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة والتواجد الميدانى لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم.