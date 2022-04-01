بمناسبة رمضان.. الداخلية توزع مساعدات غذائية على المفرج عنهم

جدة - نرمين السيد - حيث قامت إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المُجتمعية بالتنسيق مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية والعينية للمفرج عنهم وأسرهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم الرعاية والدعم للمفرج عنهم لمساعدهم فى الانخراط مرة أخرى فى المجتمع عقب قضائهم مدة العقوبة.

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