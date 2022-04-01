«قومى المرأة» يطلق أعمال المرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية

جدة - نرمين السيد - وقالت القلينى، فى تصريح لها اليوم،انه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الاعلام بالجامعات.

وأضافت أن لجنة الرصد ستقوم برصد صورة المرأة فى الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم فى جميع وسائل الاعلام.

وأوضحت أن الرصد هذا العام سيشمل الاعمال الحصرية التى تنتج للمنصات الإعلامية، وسيتم الرصد بشكل يومى خلال شهر رمضان،مع تحليل مضمونكمى وكيفى للأعمال، للخروج بتقرير نهائى عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة.

وأكد انه سيتم اعداد مقارنة بين الأعمال التى تعرض على وسائل الإعلام والأعمال التى تعرض على المنصات الرقمية فقط فى إطار المعايير المدرجة بالكود الإعلامى لمعالجة قضايا المرأة الذى اعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وسيتم إعلان المؤشرات المبدئية فى منتصف الشهر الكريم والتقرير النهائى فى نهاية رمضان.

وأشارت الى انه سيتم التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وابلاغه بأى تجاوزات تسيئ الى صورة المرأة يتم رصدها، مؤكدة أن أى عمل فنى لابد أن يهدف الى رفع الوعى بقضايا المجتمع الذى يعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة فيه.

وأوضحت أن صناع الدراما عليهم مسؤولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة.