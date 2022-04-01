السفير أسامة شلتوت: دائما وأبدا ستكون الكويت فى قلب مصر

جدة - نرمين السيد - نظم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت ماراثون للدرجات اليوم الجمعة، تحت عنوان "مصر والكويت فى القلب" وذلك بشارع الخليج العربى وحتى أبراج الكويت التاريخية.





وقال سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه دائما وأبدا ستكون الكويت فى قلب مصر، مؤكدا على العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف شلتوت أن الاحتفالية الرياضية التى أقامها اليوم المكتب الثقافى المصرى بالكويت تحت عنوان "مصر والكويت فى القلب" هو شعار يعبر عما بداخل الشعبين على مر التاريخ، مشيرا إلى أن التلاحم الرياضى خاصة بين الشباب من البلدين يعمل على تقريب تلك الأجيال بعضهم البعض ونشر الرياضة وجعلها أسلوب وثقافة حياة من خلال تلك المبادرات الرياضية.

وأكد سفير مصر بالكويت أن الفعالية تأتى استكمالا لسلسة الاحتفالات التى بدأتها البعثة المصرية وأبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد الوطنى لدولة الكويت الشقيقة وهى الاحتفالات التى يحرص أبناء الجالية على المشاركة فيها بجانب إخوانهم بدول الكويت سواء فى المجالات الفنية أو الثقافية أو الرياضية.

ووجه السفير شلتوت فى ختام الفعالية الرياضية الشكر للفريق التطوعى الكويتى الذى ساعد المنظمين لخروج الحدث فى أبهى صوره، مؤكدا اهتمام وحرص حكومة والهيئات المختلفة بدولة الكويت على تنظيم الفعالية لتأمين وتنظيم الماراثون وهو الحرص الذى عهدناه من دولة الكويت وزاد من إحساس المشاركين بالسعادة والاهتمام والانتماء.

كما قدم سفير مصر بالكويت التهنئة وأسمى التبريكات لأمير الكويت ه وولى عهده، وحكومة وشعب الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

من جانبه، أكد الملحق الثقافى بسفارة مصر بالكويت الدكتور عماد حشيش أن الماراثون الذى نظمه اليوم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكويتية وتحت رعاية سفارة مصر بالكويت شارك فيه ما يقارب 200 متسابق من مختلف الأعمار ومن أبناء الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتى الشقيق.

وكان مكتب مصر الثقافى بالكويت قد أعلن سابقا عن المسابقة بنشر إمكانية التسجيل للراغبين فى المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعى من أبناء الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتى ومن كافة المقيمين على أرض الكويت.

وقام فى ختام المسابقة سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت بتسليم شهادات التقدير والجوائز لـ أوائل المتسابقين فى الماراثون على مختلف الفئات العمرية.