من بينهم دايما عامر وملف سري.. مواعيد مسلسلات قناة الحياة

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دوت الخليج يرصد مواعيد مسلسلات قناة الحياة

في بيتنا روبوت 2

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" بدءً من غدا السبت في تمام الساعة 6:20 مساءً وذلك يوميًا طوال شهر رمضان ويعاد العمل في تمام الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي.

ويضم مسلسل في بيتنا روبوت 2 في بطولته كلا من شيماء سيف، هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، أوتاكا، طه دسوقى، وآخرين ويعتمد العمل على استضافة مجموعة من ضيوف الشرف والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي.

دايما عامر

بينما يعرض مسلسل دايمًا عامر يوميا في تمام الساعة 7:40 مساءً عبر شاشة قناة الحياة ويعاد في تمام الساعة 4:15 صباحًا، و8 صباحًا في اليوم التالي، ويشارك مصطفى شعبان في بطولة العمل عدد من النجوم.

ويضم المسلسل في بطولته كلا من لبلبة، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، أحمد الشامى، سما إبراهيم، كريم عفيفى، محمد محمود، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وآخرين والعمل من إخراج مجدى الهواري.

ملف سري

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأول من مسلسل ملف سري في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا ، و12 ظهرًا باليوم التالي، والعمل الذي يلعب بطولته الفنان هاني سلامة من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

ويشارك هانى سلامة في البطولة كلا من عائشة بن أحمد، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، شيرين، صبا الرافعى، إيمان يوسف، كارولين عزمى، علاء مرسى، وآخرين.

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جزيرة غمام

وسيعرض مسلسل جزيرة غمام لـ طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب يوميا في تمام الساعة 10:20 مساءً والإعادة تأتي الساعة 2:15 صباحًا، ثم 4:15 مساءً باليوم التالي، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته بجانب طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، عدد من النجوم مثل مى عز الدين، أحمد أمين، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، رياض الخولى، محمد جمعة، ميار الغيطى، دينا أحمد وآخرين.