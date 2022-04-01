/689607/روسيا-لدينا-تقدم-فى-مسار-المفاوضات-خاصة-بشأن-ما-يتعلق-بحياد-أوكرانيا-عسكريا

قال وزير الخارجية الروسى لافروف، فى مؤتمر صحفى له اليوم الجمعة بثته قناة اكسترا نيوز، لدينا تقدم فى مسار المحادثات والمفاوضات مع الوفد الأوكرانى، خاصة بشأن ما يتعلق بحياد أوكرانيا عسكريا.

تصريحات وزير الخارجية الروسى اليوم الجمعة

وأضاف لافروف أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الأسواق الأسيوية لتقليل استخدام الدولار وتغطى العقوبات غير الشرعية المفروضة عليه، مشدد على أن روسيا سوف تعزز استخدام الروبل الروسى فى معاملاتها التجارية الدولية

وأشار إلى أن روسيا قد لمست تفهما لدى الأوكرانيين للأوضاع الجديدة فى شبه جزيرة القرم واقليم ودونباس، مؤكدا على أنه يجب أن تستمر المحادثات والمفاوضات بين الوفد الروسى والأوكرانى.

وشدد لافروف على أن دول حلف الناتو تريد أن تجعل أوكرانيا جبهة جديدة ضد روسيا، محذرا أن هذا الأمر ترفضه روسيا تماما.

وتابع أن روسيا تعمل على تجاوز الظروف التى نجمت عن العقوبات التى فرضتها الدول الغربية والاتحاد الأوروبى علىنا من خلال تعزيز علاقتنا مع أصدقائنا الحقييقيين.

وأكد على أن روسيا مستعدة للتعاون التجارى مع الهند، مضيفا أن روسيا تقدر وجهة نظر الهند الموضوية بشأن الأوضاع فى الأراضى الأوكرانية.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن مستشار الرئيس الأوكرانى ميخائيل بودلياك كان قد أعلن عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الوفد الروسى والأوكرانى اليوم الجمعة عبر الفيديو.

ومن جانبها كانت قد صرحت الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة على أن الضربة الجوية الأوكرانية على روسيا سوف تشكبل عقبة فى وجه المحادثات والمفاوضات بين الجانب الأوكرانى والجانب الروسى، مضيفة أنه يوجد مسؤوليون أميركيون متورطون بنشاط بيولوجى بأوكرانيا.

وكانت قد أعلنت روسيا عن فتح ممر إنسانى لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوبى أوكرانيا ابتداءا من اليوم الجمعة، ووجهت روسيا اتهاما لأوكرانيا لأول مرة باستهداف مخزن وقود فى بيلغورود.