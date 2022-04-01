/689604/إزالة-175-حالة-تعدي-على-الأراضي-الزراعية-وتحرير-1834-محضر-تبوير-بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيةاليوم الجمعة، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات فورية خلال شهر مارس الماضى بلغ (175) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية ( 7 فدان و 7 قيراط ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدا أننا مستمرون بكل حزم فى رصد وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.

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وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 1834 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 290 فدان و23 قيراطبمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن ، موضحا أن إعادة زراعة (67) حالة تم تبويرها بمساحة (12 فدان) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية .

تنفيذ إزالة فورية 35 حالة تعدى بمركز شبين الكوم

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية (35) حالة تعدى بمركز شبين الكوم على مساحة فدان ، و إزالة (41) حالة بمركز أشمون بمساحة فدان وقيراط ، و إزالة 14 حالة بالباجور بمساحة ( 18 قيراط) ، و حالتى تعدى بمركزي تلا و منوف ، فيما تم تنفيذ إزالة لـ ( 14) حالة ببركة السبع على مساحة 22 قيراط ) ، فضلا عن إزالة ( 21) حالة بقويسنا على مساحة ( فدان و 19 قيراط ) ، و( 32) حالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة ( فدان و 5 قيراط ) ، وكذا إزالة ( 15) حالة إصلاح زراعي بمساحة ( 10 قيراط )، و حالة تعدى آخر بمركز السادات .

تكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.