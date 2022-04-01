/689595/هيئة-الأرصاد-الجوية-تعلن-موعد-انكسار-ارتفاع-درجات-الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم يصل إلى 45 درجة مئوية ببعض المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك اعتباراً من اليوم وعلى مدار الاسبوع المقبل، وتضمن بيان هيئة الأرصاد أيضاً أن محافظات مصر وتحديداً فى الوجه القبلي ستشهد سطوع كبير للشمس مع حدة الأشعة وارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

دوت الخليج

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أنه البلاد شهدت رياح قادمة من شبة الجزيرة العربية، وأن ذلك يعد سبباً مباشراً لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن تأثر جمهورية مصر العربية بكتل هوائية من الصحراء الغربية أيضاً مما يشير إلى وجود موجة من الطقس الحار ستضرب البلاد نهاراً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أن حالة الطقس ليلاً ستكون مختلفة تماماً وتشهد البلاد طقس بارد ليلاً، كما أشارت إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 17 درجة مما يؤدى إلى تفاوت فى حالة الطقس ليلاً وخلال الساعات الأولى من النهار.

طقس متغير يضرب مصر فى نهار رمضان

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء تنذر بارتفاع كبير فى درجات الحرارة غداً على أن يتم انخفاض حدة الموجة الحارة يوم الأحد تدريجياً، فضلاً عن وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل، كما حذرت أيضاً مرضى الجيوب الأنفية من التجول نهاراً خاصة يوم الغد وذلك نتيجة تواجد رياح شديد محملة بالأتربة مما يسهم فى تلاشي الرؤية ببعض المناطق إلى جانب تعرض مصابى الجيوب الأنفية إلى التضرر جراء هذا الأمر.

حالة الطقس خلال شهر رمضان

ومن المتوقع أن تنكسر حدة موجة الطقس السئ التى تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء تأثر الجمهورية بموجات الطقس القادمة من شبة الجزيرة العربية، وهناك بعض النصائح والارشادات التى أقرتها هيئة الأرصاد لتجنب الأضرار الناتجة عن موجة الطقس المحتملة داخل البلاد غداً والتى جاءت على النحو التالى.

الاكثار من شرب المياه خلال عقب الافطار وتعويض الجسم بالسوائل اللازمة.

عدم الافراط فى تناول الوجبات الغذائية الدسمة

مرضى الجيوب الأنفية عليهم التعامل نهاراً بحذر وحرص ويفضل تجنب التعرض لأشعة الشمس والأتربة

توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية خاصة مع الساعات الأولى من الصباح وذلك لوجود شبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية