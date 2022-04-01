«افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان»..و «رفع الحظر عن تصدير النحل للسعودية»..حصاد الزراعة في أسبوع

/689599/افتتاح-معرض-خير-مزارعنا-لأهالينا-بحديقة-الأورمانو-رفع-الحظر-عن-تصدير-النحل-للسعوديةحصاد-الزراعة-في-أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٨٤، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ إلى ٣١ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

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وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء حسام نجيده، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "توبلي لوبايا" سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما استقبل ايضا السفير خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان

كما افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كذلك شهد وزير الزراعة، ختام أعمال البرنامج التدريبي للمبعوثين الافارقة حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم، وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، وجه خلالها الشكر والتقدير الى اعضاء مجلس ادارة المرصد لثقتهم في رئاسة مصر للدورة الحالية.

رفع الحظر عن تصدير النحل للسعودية

كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية، كذلك وافق الوزير على استمرار معرض زهور الربيع بحديقة الاورمان إلى نهاية شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى استمرار معرض خير مزارعنا لاهالينا، وكذلك مهرجان التمور.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف جديد، بمناسبة احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي بعنوان: " الجيزة"... الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان، وابرزها إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 115 ألف رأس ماشية، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات سلسلة من الندوات الحقلية لزيادة إنتاجية أشجار المانجو، حيث تم عقد ندوة حقلية بمحافظة الإسماعيلية.

وعقد معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان تربية ديدان الحرير التوتية كمشروع لتنمية القرية المصرية خلال الفترة من ٢٢ الي ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بفرع المعهد بالشرقية، كما نفذ المعهد 21 دورة تدريبية وندوة إرشادية ومدرسة حقلية خلال يناير وفبراير لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

كما تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، سير العمل وحالة المحاصيل المنزرعة، في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر. ونظم مركز بحوث الصحراء قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين في نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء وبعض التجمعات البدوية التابعة له، وذلك في إطار دمج أبناء سيناء في التنمية الشاملة، كما تم الانتهاء من تحصين مليون و987 ألف و87 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليون 860 ألف و477 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وشهدت حديقة الاورمان إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لاهالينا" المقام حاليا في الحديقة والذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.