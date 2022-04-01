القوى العاملة فى أسبوع.. تعيين 8 آلاف و153 شابا فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - تابع وزير القوى العاملة استراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة بالمحافظات وسلم 11741 وثيقة تأمين تكافلى بالأقصر والمنوفية ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، كما سلم 118 عقد عمل لذوى القدرات بالأقصر والمنوفية.

وشهد حفل زفاف جماعى بالأقصر ، وتفقد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحث مع القنصل السعودى التنسيق لسفر العمالة المصرية لموسمى رمضان والحج ، وتعيين 7 آلاف و290 شاباً منهم 169 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات ، وتحويل 905 آلاف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث امتدت جولة وزير القوى العاملة محمد سعفان فى إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد من محافظة قنا إلى الأقصر ليشهد الوزير ونائب المحافظ الدكتور محمد عبد القادر خيرى، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والنائب محمد عطا نائب مجلس الشيوخ، والنائب محمد خليل العمارى عضو مجلس النواب فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التى نظمتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.

وشارك الوزير ونائب المحافظ، ورئيس جامعة الأقصر، ونائبى النواب والشيوخ فى مشهد إنسانى رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات الأكثر احتياجاً، وكان الوزير والمحافظ وكيلين لعروستين، والنائبين محمد عطا والعمارى وكيلين لعروستين.وسلم الوزير دعما ماليا لـ 5 عروس بـ 95 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية، وذلك بحضور، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة العاملين ، ولفيف من الأهل والأقارب والأحباب.

كما سلم الوزير 4 ثلاجات، و4 بوتاجازات، و4 غسالات، و4 كاتيل ، فضلا عن مفروشات ، لكى يحيوا حياة كريمة.

وألقى سعفان كلمة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.

كما تفقد الوزير مركز التدريب المهنى بالطود "الرضوانية سابقاً"، والورش الموجودة فيه، ومنها ورشة الطاقة الشمسية، والتفصيل الخياطة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول وغيرها من الحرف الفنية، والتى تستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقام الوزير فى مستهل زيارته لمركز التدريب المهنى يرافقه مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفة ،بتفقد ورشة الطاقة الشمسية، التى تقوم بتدريب الشباب على تركيب وصيانة وحدات الطاقة، واستمع إلى أفكار الشباب المتدرب المبتكرة على تطوير تلك الوحدات لاستخدامها فى الحياة اليومية، داعيا الشباب على التمسك بأفكارهم وتنميتها لتكون مشروعات كبيرة سواء بمفردهم أو بفريق مكون من المتدربين والمتدربات خريجى الدورات التدريبية.

وأثنى سعفان على الأفكار الحديثة التى ابتكرها المتدربين والمتدربات فى أثناء عملهم داخل التدريب، والتى بواسطتها يمكن أن تحقق الدولة المصرية آمالها وطموحها نحو استغلال الموارد الطبيعية بصورة آمنة ومستدامة لكافة الأجيال، وخاصة فى اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية المناخ من كافة عوامل التلوث.

كما أدى 15 مفتشا جدد بمحافظة الأقصر،اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر ، ومدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفه.

جاء نص اليمين كالآتى: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتى بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعى اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ماأقول شهيد ".

وسلّم وزير القوى العاملة، وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة فى المحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التى يقوم بها الوزير حاليا، بمحافظتى قنا والأقصر ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

كما سلم الوزير ونائب المحافظ، 50 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة الأقصر تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

وأشاد الوزير بجهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، فى أداء الأعمال الموكلة لهم ، والتميز الذى تحقق فى الفترة الأخيرة ، مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية، على كل ما قاموا به من توفير فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهنى للشباب والتى تساعدهم على خوض سوق العمل بكل قدراتهم ومهاراتهم المصقلة.

كما سلم وزير القوى العاملة ونائب المحافظ محمد عبد القادر نائب المحافظ ، 75 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال الأقصر وقنا، وأسامة العارف المدير الإقليمى لشركة مصر لتأمينات الحياة.

كما سلم الوزير، 250 شهادة إتمام التدريب المهنى لخريجى الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى بالطود ووحدة التدريب المتنقلة، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب المقررة وعمل الاختبار النهائى لهم من قبل المتخصصين فى الأعمال التدريبية بالوزارة والمديرية.

وقام الوزير بتسليم 250 عقد عمل للأصحاء من الشباب والفتيات قدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة لشباب المحافظة من الجنسين بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، وذلك تأكيداً لدور المديرية ونجاحها فى علاقاتها بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل نطاق المحافظة.

وافتتح وزير القوى العاملة يرافقه نائب محافظ الأقصر، معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ 6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات، فى إطار جولته لمحافظة الأقصر وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عبده هاشم مدير المديرية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات فى السوق المحلى والعالمى والطلب المتزايد عليها، موجهاً الفتيات للإهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة فى ظل إنتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر فى الفترات المقبلة.

وشهد وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا أشرف الداودى، واللواء عبد الفتاح حرحور رئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" فى مجال التنمية المستدامة ورعاية وحماية القوى العاملة.

كما شهد سعفان، ومحافظ قنا، ورئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة مصر للاسمنت قنا، فى مجال التدريب المهنى والتشغيل.

كما قام الوزير، بالمتابعة الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع الميدانى، وذلك بشركة أوراسكوم للإنشاءات بمشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد وزير القوى العاملة، فى إطار متابعته الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع الميدانى، مشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات.

كما تفقد الوزير خلال جولته، مركز التدريب للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، بكل القاعات الموجودة بداخله، ومنها قاعات التدريب النظرى والعملى، وعمليات المحاكاة لكل الأنشطة الموجودة داخل المشروع.

وأهدى المهندس رمسيس فهمى مدير إدارة مشروع مونوريل شرق النيل بشركة أوراسكوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، درع الشركة لوزير القوى العاملة محمد سعفان تقديرا لمجهوداته فى رعاية العمالة غير المنتظمة، فضلا عن هدية رمزية بشكل "تاج عمود" وهو نموذج لتصميم فريد من نوعه قامت به الشركة فى هذا المشروع على ارتفاع 23 مترا.

وواصل الوزير، زياراته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة المنوفية، لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع الميدانى.

وسلم الوزير والمحافظ 14 شهادة اتمام التدريب المهنى لخريجى مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة، وكرم 7 شركات وفرت فرص عمل لذوى القدرات الخاصة.

على جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم ، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وشهد وزير القوى العاملة، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه" والتى استمرت يومين متواصلين.

كما شهد الوزير، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التى تصرف لهم ، بالاضافة إلى الحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 ، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة وعلى من يرغب فى المشاركة فى الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزار.

كما بدأت وزارة القوى العاملة من الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، فى قبول طلبات التدريب المجانى على 3 برامج متخصصة من خريجى كليات الهندسة ، الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم،والبدء فى التدريب المجانى أونلاين بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز" .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و153 شاباً منهم 169 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة، بلغت 357 ألفاً و 380 جنيهاً، والتفتيش على 4506 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6918 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6918 عاملا.



وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 74 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 40 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.