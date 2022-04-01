القوى العاملة: تعيين 5669 شابا من بينهم 21 قادرون باختلاف بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بالشرقية بتعيين 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 قادرون باختلاف من خلال "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضى إلى أن المديرية فتشت على 336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و76 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 99 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 36 منشأة، وعقد 19 ندوة توعية، ومنح 13 ترخيص لمنشأة.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضرا، فضلا عن التفتيش على 309 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن فض 5 إحتجاج عمالى لـ 2503 عامل وعودتهم للعمل.

وأضاف الغمراوى أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 188 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 279 تفويض ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، فقد قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد، و6 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، ليصل إجمالى ما تم صرفه 102 ألف جنيه لـ45 عاملا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 8 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج 2 ترخيص لأول مرة، وتجديد 11 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.