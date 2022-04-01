البيئة تسلم 100 دراجة هوائية للفائزين بمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

جدة - نرمين السيد - سلم جوائز الفائزين، الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة وذلك بمحمية وادى دجلة بالمعادى.

أكد الدكتور على أبو سنة أن المبادرة تُعد أحد وسائل رفع الوعى البيئى حيث نسعى لتكرارها فى كل ربوع مصر بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أو القطاع المصرفى وغيرهم، موجهًا الشكر على التعاون فى إطلاق تلك المبادرة ودعم 100 فرد من المشاركين كخطوة أولى بالدراجات الهوائية والتى تعد أحد وسائل النقل النظيف والمستدام وتقوم فئات من الشباب وكبار السن باستخدامها بدول كثيرة من العالم.

كما نقل الدكتور على أبوسنة تحيات وشكر الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة للقائمين على المبادرة وعلى الفائزين بالجوائز من المشاركين، مضيفًا أن الشباب هم أمل المستقبل ونسعى أن يكون الفائزين بالمسابقة سفراء لنا فى فى الأماكن والأحياء المتواجدين بها لنشر الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية النقل المستدام، مشيرًا أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات مصر لاستضافة أحد أهم وأكبر المؤتمرات وهو مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

كانت وزارة البيئة، أعلنت عن أسماء الفائزين فى المسابقة البيئية الشهرية التى أطلقتها الوزارة للجمهور على الموقع الالكترونى، حيث وصل عدد الفائزين فى المسابقة إلى 100 فائز، وذلك بهدف المساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية التى أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

حيث تتمثل جوائز المسابقة دراجات هوائية تم توزيعها على الفائزين، وقد شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الشباب من الذكور حيث بلغت نسبة مشاركتهم إلى 63% على حساب الإناث، كما حازت محافظات كلاً من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية فى الترتيب على النسبة الأكبر من الفائزين.