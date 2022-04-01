سعفان يتابع المستحقات التأمينية لورثة مصرى توفى فى إيطاليا

وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة ببحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم فى الحصول عليها فى أسرع وقت ممكن بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا والمواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه كانت من أولى نتائج تفعيل هذه الآلية قيام المكتب بالتواصل الفورى مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن"م. م. أ" من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه.
وأكد الملحق العمالى بميلانو أن المواطن المذكور كان منتظماً فى سداد الاشتراكات التأمينية، وفى هذا الشأن أفادت هيئة التأمينات بتوافر شروط حصول الورثة على المعاش.
وبناء على توجيهات السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر فى ميلانو، تم التواصل مع ذوى المتوفى وإخطارهم بذلك، وإرشادهم إلى الأوراق المطلوبة للحصول على هذا المعاش، الأمر الذى كان له انطباع إيجابى لديهم عن سرعة بحث مستحقاتهم التأمينية والتواصل معهم فى هذا الصدد، وجارى المتابعة مع الورثة ومساعدتهم فى الحصول على كافة مستحقاتهم.
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