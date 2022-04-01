التعليم العالى: جامعة دمياط الأولى فى نهائيات رالى السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، و24 فريقا من 24 جامعة مصرية، والعديد من طلاب الجامعات المشاركة، ورجال الصناعة والإعلام.

وانتهى الرالى بفوز فريق المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى، وقيمتها 300 ألف جنيه فى الفئة الأولى "DYNAMIC CLASS" بعد منافسة قوية ضمت 24 فريقا مصريا، وجاء فى المركز الثانى فريق جامعة حلوان، وحصد جائزة قيمتها 150 ألف جنيه مصرى، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة المنوفية، وحصد جائزة قدرها 75 ألف جنيه، هذا بخلاف جائزة أحسن ابتكار، والتى كانت من نصيب فريق جامعة الزقازيق، كما حصل على جائزة أحسن تصميم داخلى فريق الجامعة البريطانية، وأحسن تصميم خارجى كان من نصيب فريق جامعة كفر الشيخ، كما حصل فريق جامعة كفر الشيخ أيضا على جائزة أفضل تفاصيل هندسية، بالإضافة إلى 3 جوائز فى الكفاءة والتكلفة، وكان من نصيب الفرق من جامعات المنصورة، زويل، وحلوان، وكان هناك أيضا جائزة لأحسن معايير الأمان، وكانت من نصيب جامعة جنوب الوادى.

كما تم تخصيص جائزة التحمل والكفاءة للسيارة، وحصل عليه فريق المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وحصل أيضا فريق المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان على جائزتى أحسن تسارع فى الحلبة وauto cross، وحصل على جائزة تصويت الجمهور أيضا فريق المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان.

وفاز بالمركز الأول فى الفئة الثانية “CONCEPT CLASS” فريق جامعة دمياط، والمركز الثانى فريق جامعة الأزهر، والمركز الثالث كان من نصيب فريق معهد الطيران، وفاز فريق جامعة معهد الطيران بجائزة أفضل ابتكار فى الفئة الثانية، ولقب فريق جامعة عين شمس بجائزة أحسن روح فريق، ليبلغ بذلك قيمة إجمالى الجوائز 850.000 جنيه مصرى.

وانبثقت فكرة الرالى لأول مرة عام 2017 فى الخطة التنفيذية الأولى للأكاديمية 2014- 2018 ضمن محور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجا، وهى المبادرة التى دشنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة.

وأوضح الوزير أن الفعالية تأتى ضمن التعاون المستمر والشراكة الناجحة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ لتخريج كوادر متميزة من الشباب قادرة على تصنيع سيارات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بدعم وتنمية مهارات الكوادر الشابة، ليصبحوا قادرين على تصنيع السيارات الكهربائية وتوطينها فى مصر، لافتا إلى الدعم الدائم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمختلف طلاب الجامعات، بما يدعم رفع قدرات الطلاب الإبداعية ويكونوا قادرين على الابتكار.

وأضاف الوزير أن تلك الفعاليات تأتى ضمن خطة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خالية من التلوث، بما يساهم فى الاستعداد لاستقبال مؤتمر المناخ الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الأشهر القادمة، مما يقتضى أن تكون المدينة صديقة للبيئة.

وأوضح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018/2022 تولى اهتماما كبيرا بالتحالفات التكنولوجية والصناعية؛ بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة فى الداخل والخارج، وتركز على صناعة السيارات والصناعة الرقمية، حيث سبق ودعمت الأكاديمية خلال الأعوام الماضية عدة صناعات أخرى مثل الدواء، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتصنيع قطع الغيار.

وأضاف د. صقر أن مبادرة رالى للسيارات الكهربائية تشمل أيضا تكوين تحالف وطنى للتصنيع المحلى للصناعات المغذية فى صناعة السيارات؛ بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير فى مجال صناعة السيارات، وإجمالى التمويل المخصص لهذا البرنامج يصل إلى 40 مليون جنيه مصرى، ويهدف البرنامج من خلال آليات مبتكرة مثل الرالى، ومسابقة تصميم وتصنيع سيارة كهربية محلية الصنع، وتأهيل فريق من الباحثين والعلماء فى هذا المجال، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى إعداد كوادر هندسية، واستقطاب أفضل العناصر، لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية؛ للمشاركة فى المسابقات الدولية، من خلال نظام مؤسسى تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار فى هذا المجال فى مصر والدخول فى شراكات، بالإضافة إلى تأهيل عمالة فنية، ومهندسين، وباحثين، ومصممين فى مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية، والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم، وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين فى جو حماسى ممتع.

وفى هذا السياق، أوضح د. عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه، أن نهائى مسابقة "رالى السيارات الكهربائية" عقد فى موسمه الرابع باستعدادات خاصة، منها بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات للتغطية الإعلامية، وعن مسابقة رالى السيارات، أشار أنها المسابقة التكنولوجية القومية الأولى من نوعها فى مصر ومحمية كحق ملكية طبقا للقانون 82 لسنة 2002 لصالح أكاديمية البحث العلمى، وتهدف إلى دعم جهود الدولة فى توطين صناعة سيارة مصرية كهربائية محلية الصنع، ومنذ إطلاقها للمرة الأولى، وهى تتم بالشراكة بين الأكاديمية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وعن المواسم الثلاث السابقة، أوضحت شيماء عوض، مسئولة البرنامج أنه تم انعقاد الموسم الأول والثانى فى العاصمة الإدارية، فكان الموسم الأول بمشاركة 9 فرق من الجامعات المصرية، وانتهى بفوز فريق جامعة عين شمس، أما الموسم الثانى تنافس فيه 15 فريقا وانتهى بفوز فريق المعهد العالى للهندسة بالعاشر من رمضان، وعن الموسم الثالث فقد أقيم فى منطقة أهرامات الجيزة، وشارك فيه 19 فريق من 19 جامعة مصرية، وفاز فريق جامعة النيل بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثانى فريق كلية الهندسة بالمطرية، كما فاز بالمركز الثالث فريق جامعة زويل.

وأوضح د. محمد عبدالعزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف على الرالى، أن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفنى والتنظيمى للمسابقة، وهى خطوة من الخطوات التى بدأت بمبادرة للوصول فى النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقا لخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى، موضحا أنه قد تقدم للاشتراك بالمسابقة 31 فريقا من جامعات مختلفة خضعوا لمرحلة التدريب الفنى، وورش العمل، ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالى السيارات الكهربائية 2022، ويليها قدم 24 فريقا التصميمات النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة بالسباق، وتمت مراجعة جميع التصميمات الفنية والعروض التقديمية المقدمة من جميع الفرق، من خلال مجموعة من لجنة التحكيم، وهم ممثلين لصناعة السيارات فى مصر وبإشراف من فريق إدارة المسابقة؛ لاختيار أفضل الفرق للمشاركة بالمرحلة النهائية من قبل اللجنة المنظمة، لإتاحة فرص التصنيع للفرق الاكفأ، ثم تم اختيار أفضل 24 فريقا من الـ 24 جامعة للتأهيل بعد قرار لجنة التحكيم التى قامت بوضع الترتيب لمستوى الفرق الـ 24 ليتأهلوا للنهائى.