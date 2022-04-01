بتوجيهات الرئيس السيسى.. الصحة تطلق قافلة عيون لجيبوتى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق قافلة طبية إلى جمهورية جيبوتى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم خدمات قياس حدة الإبصار.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن جهود القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على أكثر من 2000 طالب، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، وذلك انطلاقاً من الروابط القومية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتأكيدا لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها واستمرارا للدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد "عبدالغفار" متانة العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، وأهمية مثل هذه القوافل فى تقديم الدعم الطبى اللازم للأشقاء فى جيبوتى، وهو ما يعكس حرص مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، على الوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء فى الدول الإفريقية.

من جهته، قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، إن أعضاء القافلة الطبية أعربوا عن سعادتهم بإنجاز المهام المكلفين بها فى جيبوتى، مؤكدين أنهم يرون فى مهمتهم رسالة وطنية يحملونها نيابة عن الشعب المصرى إلى الأشقاء فى جيبوتى.