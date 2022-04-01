ماذا يحدث فى مجلس النواب قبل إطلاق مدفع الإمساك بشهر رمضان؟

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واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دوره خلال الربع الأول من عام 2022، حيث عقد (15) جلسة عامة امتدت لـنحو (65) ساعة عمل واصل خلالها ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطن، وكذلك نشاط مكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية لترسيخ الحضور المصري على الصعيد البرلماني الدولي.

دوت الخليج

البرلمان أقر (24) قانون قُدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (387) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

الاتفاقيات الدولية

كما أقر المجلس عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (10) اتفاقيات دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتُدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وتُرسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

الأداء التشريعي والرقابي للجان النوعيـــة

و عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات خلال أول ثلاثة أشهر من 2022 بلغت نحو (1451) اجتماعاً استغرقت حوالي (1782) ساعة عمل، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (454) تقريراً، نظر منها المجلس (395) تقريراً، كما قامت بعدد (16) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق، وناقشت عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بلغت نحو (1534) طب إحاطة تمثل جميعها طرح لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لها بالاشتراك مع المسئولين من السلطة التنفيذية.

الدبلوماسية البرلمانيــة

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، لتعزيز العلاقات وتبادل الرؤي إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي.