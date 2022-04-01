/689605/السيدة-انتصار-السيسي-احتفال-يوم-اليتيم-يعكس-كل-معانى-المحبة-والرحمة

دوت الخليج السيدة انتصار السيسي: احتفال يوم اليتيم يعكس كل معانى المحبة والرحمة وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم".

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