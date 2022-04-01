/689603/لدعم-الاقتصاد-القومي-والنهوض-بالأماكن-الأكثر-احتياجا-البرلمان-يقر-10-اتفاقيات-دولية-خلال-3-أشهر

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (10) اتفاقيات دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتُدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وتُرسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

دوت الخليج

لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالأماكن الأكثر احتياجا.. البرلمان يقر 10 اتفاقيات دولية خلال 3 أشهر

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الاتفاقيات التي وافق عليها البرلمان خلال الربع الأول من عام 2022، كالتالي:

-وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الشئون الخارجية عن اتفاق مصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

- كما وافق نواب البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي .

-ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية الموقعة في نوفمبر 2021.

-وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.