/689602/التنمية-المحلية-تعلن-موعد-غلق-المحال-التجارية-فى-رمضان

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن موعد إغلاق المحال والمقاهى والتجمعات التسويقية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك فى اطار خطة الحكومة للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم مد مواعيد فتح المحال التجارية والتجمعات التسويقية وكذلك المقاهى والكافيهات للساعة الثانية صباحاً وذلك خلال شهر رمضان الكريم وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا القرار لا يشمل الورش وأصحاب الأعمال الحرفية خاصة التى تقع داخل الكتل السكنية، مشيراً إلى أن تلك المحال سيتم غلقها فى العاشرة مساءً، موضحاً أيضاً على استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، موضحاً أن هناك تشديدات أمنية لتطبيق هذا القرار وملاحقة المخالفين.

مد مواعيد فتح المحال التجارية

وأشار نص قرار وزير التنمية المحلية إلى أن محال البقالة والسوبر الماركت وكذلك الأفران والمخابز لا تخضع لتنفيذ هذا القرار، وأوضحت المادة الثانية من قرار وزارة التنمية المحلية الخاص بشأن مواعد فتح المحال التجارية، ضرورة مراعاة الأنشطة الليلة لمحلات بيع الفواكة والدواجن وكذلك محلات الخضروات والصيدليات.

حملات مكثفة لتطبيق القرار بالمحافظات

ومن جانبه أصدر اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية تعليمات مشددة للمحافظين بشأن تطبيق هذا القرار داخل المحافظات، موضحاص ضرورة تنفيذ الحملات الأمنية لمتابعة تطبيق القرار والتزام المحال التجارية بتطبيقه، فضلاً عن متابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وزير التنمية المحلية يزور المنوفية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم استلام عدد من المشروعات المنتهية فيما يخص المرحلة الأولى للمبادرة والتي تنفذ في قرى مركزي أشمون والشهداء.