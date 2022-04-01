شريف مدكور متأثرًا: «حياتي كانت هتكون أحلى لو خلفت أطفال»

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فاجيء الإعلامي شريف مدكور متابعيه وجمهوره بنشره بوست يعرب خلاله عن استيائه وحزنه بسبب عدم زواجه وإنجابه أطفالا وأثار به الجدل على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها الإعلامي شريف مدكور.

عدم زواج شريف مدكور

كتب المذيع شريف مدكور في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “أكيد حياتي كانت هتكون أحلى لو خلفت أطفال.. الحمد لله على كل شيء”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

كما حرص أصدقاء الإعلامي شريف مدكور من داخل وخارج الوسط الفني على مواساته متمنين من الله أن يعوضه، حيث كتب له الفنان هيثم سعيد: “ماشاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن…. ربنا يراضيك و يفرح قلبك الابيض”، وعلقت له أمل مبدي قائلة: “الفرصه موجوده يا شريف .. انت لسه صغير قوي”، وغيرها من التعليقات.

شريف مدكور في رمضان 2022

وفي سياق آخر، يشارك الإعلامي شريف مدكور ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مشاركته كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت 2" المقرر عرضه عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

ويضم مسلسل في بيتنا روبوت 2 في بطولته عدد من الفنانين وهم هشام جمال، وليلى زاهر، وشيماء سيف وعمرو وهبة، وشيرين ودنيا ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف ويشار أن العمل من تأليف عمرو وهبة والإخراج لـ أسامة عرابي.

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مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويظهر الإعلامي شريف مدكور خلال إحدى حلقات مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني كإعلامي حيث يستضيف هشام جمال بطل العمل الذي يجسد دور مهندس روبوتات في العمل الجديد وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية والمشاجرات خلال تصوير الحلقة داخل الاستوديو الحقيقي لشاشة قناة الحياة الفضائية وببرنامج 4 شارع شريف الذي يقدمه.

يشار أن شريف مدكور يقدم حاليًا برنامج 4 شارع شريف عبر شاشة قناة الحياة الفضائية كما يعد واحدًا من أهم الإعلاميين في مصر ويطرح من خلال برنامجه بعض القضايا الاجتماعية، كما يحرص باستمرار على دعم ومساندة الأطفال، خاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.