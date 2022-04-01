قبل يوم من انطلاق الماراثون الرمضاني.. Mbc مصر تعرض 3 مسلسلات

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ينطلق عرض مجموعة من المسلسلات اليوم الجمعة، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة قناة MBC إم بى سى مصر الفضائية عن بدء انطلاق الموسم الرمضانى 2022 اليوم.

دوت الخليج يرصد مسلسلات مقرر عرضها اليوم

مسلسلات تعرض اليوم

ستعرض ثلاثة مسلسلات اليوم الجمعة مع انطلاق موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وهم مسلسل المداح 2 للفنان حمادة هلال ومسلسل مين قال لـ جمال سليمان ومسلسل وسط البلد الذي يعد أول مسلسل سوب أوبرا.

مسلسل المداح 2

ومن المقرر عرض مسلسل «المداح 2» في تمام الساعة الثامنة مساءً ويضم العمل في بطولته كلا من حمادة هلال، خالد سرحان ودنيا عبد العزيز وسهر الصايغ وهبة مجدي وأحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، وهادي خفاجة وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبوالمجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

ويذكر أن مسلسل «المداح 2» الذي يحمل اسم «اسطوره الوردى» تدور أحداثه حول حلم غريب يغير حياة «حمادة هلال»الذى يجسد شخصية «صابر» ويخوض صراعه مع الجن ، ولديه قدرة ربانية يعالج من خلالها أعمال السحر والشعوذة، ويواجه عددا كبيرا من الصعوبات التي ستوقعه في مأزق لن يستطيع تخطيه إلا بصعوبة بالغة وتدور بقية أحداث العمل في ذلك الإطار.

مسلسل وسط البلد

وستعرض أيضًا الحلقة الأولى من مسلسل «وسط البلد» في تمام الساعه الحادية عشرة مساءً حيث يمثل أول تجربة درامية من نوعه، وتدور أحداثه حول مشكلات الحياة اليومية وقصص الحب والفراق، ويضم في بطولته كلا من سميرة عبدالعزيز، فيدرا، أحمد كشك، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، وآخرين.

مسلسل وسط البلد أشرف على تأليفه ورشة الكاتب أمين جمال ويتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المُخرجين محمد أسامة، وزياد الوشاحي.

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مسلسل مين قال

وسيأتي اليوم الجمعة الحلقة الاولى من مسلسل «مين قال» للفنان جمال سليمان وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً والعمل بطولة أحمد داش وديانا هشام ونادين وآخرين والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة فقط حول مشكلات الأسر المصرية وصراع الأجيال بين الآباء والأبناء.