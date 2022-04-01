السيدة انتصار السيسى تهنئ أيتام مصر: يومهم يعكس كل معانى المحبة والرحمة

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احتفلت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم، الذى يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذى يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم فى هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التى تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.. كل عام وكل طفل يتيم بخير".
السيدة انتصار السيسى تحتفل بيوم اليتيم
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