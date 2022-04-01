عاجل- السيدة انتصار السيسى: احتفال يوم اليتيم يعكس كل معانى المحبة والرحمة

جدة - نرمين السيد - ذكرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، مؤكدة على ما يعكسه هذا اليوم من معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الإنسانية.





وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذى يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية". وتابعت: "فلنشاركهم فرحتهم فى هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التى تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير".

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