زيارات ومعارض واجتماعات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية،التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 84، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 25 إلى 31 مارس الماضى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولى الجهات المعنية.



وبحث وزير الزراعة، خلال الأسبوع الماضى، مع توبلى لوبايا سفير زامبيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما بحث مع خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمى.

كما افتتح القصير، وأحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك شهد وزير الزراعة، ختام أعمال البرنامج التدريبى للمبعوثين الأفارقة حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



كما عقد السيد القصير، اجتماعا مع اتحاد منتجى الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم، وافتتح وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمجلس، وجه خلالها الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة المرصد لثقتهم فى رئاسة مصر للدورة الحالية.



كما أعلن الوزير رفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك وافق على استمرار معرض زهور الربيع بحديقة الاورمان إلى نهاية شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى استمرار معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، وكذلك مهرجان التمور.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير الماضى وحتى الآن، وابرزها إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 115 ألف رأس ماشية، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات سلسلة من الندوات الحقلية لزيادة إنتاجية أشجار المانجو، إذ تم عقد ندوة حقلية بمحافظة الإسماعيلية.



وعقد معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان تربية ديدان الحرير التوتية كمشروع لتنمية القرية المصرية خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الماضى بفرع المعهد بالشرقية، كما نظم المعهد 21 دورة تدريبية وندوة إرشادية ومدرسة حقلية خلال يناير وفبراير الماضيين لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، سير العمل وحالة المحاصيل المنزرعة، فى منطقة جنوب الدلتا ومحافظتى سوهاج والبحر الأحمر.

ونظم مركز بحوث الصحراء قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء وبعض التجمعات البدوية التابعة له، وذلك فى إطار دمج أبناء سيناء فى التنمية الشاملة، كما تم الانتهاء من تحصين مليون و987 ألفا و87 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليون و860 ألفا و477 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

وشهدت حديقة الأورمان إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليا فى الحديقة.