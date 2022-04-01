وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة معهد إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، وذلك بمقر المعهد والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين.

وأشار التقرير إلى انطلاق فوج يضم طلاب من جامعات (بنى سويف –المنيا – أسيوط – الفيوم – الوادى الجديد) تحت عنوان "إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات شمال ووسط الصعيد"، حيث تم تنظيم عدد من الندوات حول موضوعات: الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، والتسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الدينى، وتحصيـن الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات، والقيادة الإبداعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحماية المبدعين والمبتكرين فى ظل الجمهورية الجديدة.

ونوّه التقرير إلى استضافة المعهد لـ (300) طالب وطالبة من مدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر على مدار يومين، حيث عُقدت ندوات حول محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وقيم التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الدينى.

وأضاف التقرير أن المعهد عقد ندوة بمقر أكاديمية الشروق تحت عنوان "تصحيح الأفكار المغلوطة وترسيخ الأخلاق الحميدة"، كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية؛ لتنظيم عدد من الندوات خلال شهرى أبريل ومايو للطلاب بالأكاديمية والجامعات والمعاهد العليا المحيطة.

وأفاد التقرير أنه تم عقد عدد من الندوات بجامعة الفيوم حول دور معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار المتطرفة، بحضور (300) من طلبة الجامعة.

ومن المقرر أن المعهد سوف يستكمل أنشطته خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين فى مجال نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، بمشاركة (300) طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا.

كما أن الأنشطة سوف تتضمن: انطلاق فوج طلابى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار (البطولة.. أنت الأقوى)، وكذلك تنظيم عدد من الندوات حول التصدى للسلوكيات السلبية، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، ومحاربة الشائعات وترسيخ الأخلاق الحميدة، والتصدى للمشكلات المجتمعية والحفاظ على الكيان الأسرى، والسلام الاجتماعى وتدعيم قيم المواطنة، وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف، وقادة الجمهورية الجديدة، والتصدى للأفكار المغلوطة والمتطرفة.

بالإضافة إلى دور معهد إعداد القادة فى نشر القيم الإيجابية، وكذلك دوره كأحد القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار المتطرفة، وتدعيم المواطنة الصالحة، فضلاً عن تنظيم مسابقات بحثية أو مسابقات أفلام قصيرة أو اسكتشات تمثيلية حول نشر قيم التسامح، والتصدى للأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات.

وأضاف التقرير أنه من المقرر انتهاء الفعاليات يوم 21 مايو القادم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشخصيات الهامة، وذلك بمقر المعهد.