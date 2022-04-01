جامعة الجلالة تستضيف مُنتدى مصر للابتكار «نحو مجتمع ذكى رقمى وأخضر»

جدة - نرمين السيد - استضافت جامعة الجلالة النسخة الأولى من مُنتدى ومعرض مصر للابتكار، بعنوان "نحو مجتمع ذكى رقمى وأخضر"، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والجامعات المصرية الذكية "eSUN" المُتمثلة فى الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).





وفى كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن إقامة هذا المُنتدى فى نسخته الأولى بجامعة الجلالة، يُعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى أبرمته جامعة الجلالة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجامعات الأهلية الأربع؛ لإعداد جيل جديد من الخريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، مشيرًا إلى استحداث برامج جديدة تواكب مُتطلبات سوق العمل هو أحد أهداف جامعة الجلالة، حيث استحداث برنامج هندسة السكك الحديدية، والذى يعُد من المجالات الدراسية المتميزة فى الجامعة.

وأضاف "الشناوى" أن المُنتدى تضمن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الجلالة، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة برمنغهام بانجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية رباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية "eSUN" المُتمثلة فى الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة)، وكبرى الشركات الصناعية؛ بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الجلالة والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية؛ لإجراء المزيد من أنشطة البحث والتطوير المُبتكرة، والتعاون فى المشروعات البحثية فى مجالات مثل الروبوتات، والأنظمة المستقلة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وتكامل النظام، والواقع الافتراضى، والرعاية الصحية، فضلاً عن إنشاء برامج تعاونية جديدة بين الجامعات الأربع، ودعم الأنشطة الطلابية، ومنها النوادى العلمية، والمنتديات، وزيارات الأماكن الصناعية، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والمسابقات.

وأوضح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن تحالف الجامعات الأهلية الذكية؛ جاء بهدف إجراء أنشطة بحثية وبرامج أكاديمية مُشتركة، وتوفير التطوير المهنى والتدريبى لطلاب تلك الجامعات، فضلًا عن تنظيم أنشطة فى مجال التحول الرقمى، وتحقيق أقصى قدر من مُخرجات البحوث الأساسية والتطبيقية، من خلال تسهيل تنقل الطلاب والأكاديميين داخل التحالف، معلنًا عن استضافة جامعة المنصورة الجديدة لفعاليات المُنتدى فى نسخته الثانية.

وأضاف الدكتور محمد الشريف، نائب رئيس جامعه الملك سلمان الدولية، أن المُنتدى سلط الضوء على أهمية إعداد شباب الخريجين لمُتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، فى ظل تبنى مبدأ مجتمع "ذكى رقمى أخضر" فى مُؤسسات التعليم العالى والصناعة، بالإضافة إلى مُناقشة عدة موضوعات منها، (الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، دور الصناعة والدراسة فى التحول الرقمى، الصناعة الذكية، التحول الرقمى فى القطاع الصحى، والمجتمع الرقمى والمشروعات).

جدير بالذكر أن جامعة الجلالة تعد واحدة من 4 جامعات أهلية، وتقدم الجامعة العديد من البرامج التعليمية الجديدة بشراكة مع جامعات أمريكية ويابانية، حتى تتماشى مع مُتطلبات السوق المحلى والدولى، ومنها 31 برنامجًا متميزًا فى مجالات مختلفة، هى (الطب البشرى، الإنتاج الإعلامى، العلاج الطبيعى، العلوم الاجتماعيه والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض، وعلوم وهندسة الحاسبات، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمى جارى تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، فضلاً عن توفر وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.

وتمنح جامعة الجلالة شهادة مزدوجة (Dual Degree) مُعتمدة من جامعتى الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، فى عدد من المجالات الدراسية، وتتميز جامعة أريزونا ستيت بأنها مصنفة رقم 1 فى الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى المرتبة 155 دوليًا، مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات عالميًا.