/689598/رئيس-طاقة-البرلمان مهنئا-السيسي-بحلول-رمضان-اتخذتم-قرارات-شجاعة-لصالح-الوطن

هنأ النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيده بالسعادة والعافية وعلى الوطن بالرخاء والأمن والاستقرار.

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وقال صالح، في بيان صحفي التهنئة، إن شهر رمضان المبارك يهل على مصر، وهى تعيش نعمة عظيمة تحت راية قيادتها متمثلة في الأمن والآمان والاستقرار، والقضاء على الإرهاب والعمل بأقصى جهد للارتقاء بأحوال الناس ومستوى معيشتهم، والعمل على الانطلاق للمستقبل بمشاريع واعدة في البنية التحتية والمدن الجديدة ووسائل النقل وتوفير مختلف الخدمات.

رئيس طاقة البرلمان مهنئًا السيسي بحلول رمضان: اتخذتم قرارات شجاعة لصالح الوطن

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الماضية أثبتت عظمة وقوة وجرأة القيادة السياسية المصرية في اتخاذ قرارات شجاعة لصالح المواطن المصري وصالح الدولة المصرية وتجريم الفوضى والعشوائية والتعدي على الأرض الزراعية.

وأضاف النائب، حسام عوض الله أن المقارنة بين الأحوال في مصر وفي العديد من الدول العربية، تؤكد أن الوطن على الطريق الصحيح وانه آمن مستقر لايعاني أزمات أو اضطرابات ضخمة لا قدر الله، مردفا: كل شهر رمضان ومصر وقيادتها بكل خير وسلمت بلادنا من كل شر تحت راية قائدها وجيشها الآبي العظيم.