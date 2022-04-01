/689592/لأول-مرة-تامر-حسني-يغني-رفقة-أبنائه-في-كورال-رمضان-كريم

كشف نجم الجيل، الفنان تامر حسني، عن استعداده لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم «رمضان كريم»، بمناسبة الشهر المبارك والتي يغني فيها للمرة الأولى برفقة ابنتيه تاليا وأماليا ونجله آدم.

دوت الخليج يرصد استعداد الفنان تامر حسني لطرح أغنية تجمعه بأبنائه.

أغنية «رمضان كريم» للفنان تامر حسني

وأغنية «رمضان كريم» كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر وإنتاج th production.

ونشر تامر حسني فيديو من داخل الاستديو ظهر فيه مع ابنتيه أثناء تسجيل الأغنية وكتب: أغنية رمضان كريم كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا.

وتابع: "حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم) ورمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي … استنوا الكليب".

تامر حسني يحقق نجاحًا ساحقًا بفيلم «مش أنا»

وعُرض مؤخرًا للفنان تامر حسني فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

قصة فيلم «مش أنا»

وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم «مش أنا» بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هاني محروس، الموزع توما وغيرهم.

تامر حسني ينشغل في تصوير فيلم «بحبك»

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا