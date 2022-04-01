/689589/مي-عز-الدين-تهنئ-تامر-حسني-على-أغنية-رمضان-كريم-والفنان-يرد-مستني-مسلسلك

حرصت الفنانة مي عز الدين على تهنئة نجم الجيل، الفنان تامر حسني بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «رمضان كريم» بالتعاون مع أبنائه، والمقرر طرحها قريبًا.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة مي عز الدين للنجم تامر حسني على أغنيته الجديدة.

مي عز الدين تعلق على أغنية «رمضان كريم» للفنان تامر حسني

نشرت مي الفيديو الذي جمع تامر حسني بأطفاله من كواليس الأغنية عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "الله أكبر رمضان كريم عليك وعلى أسرتك كلها.. ربنا يحفظهم يا تامر".

ليرد الأخير عليها من خلال حسابه الرسمي على «انستجرام» قائلًا: "ويحفظك يا ميمو ويحفظلك كل عيلتك ويكرمك في شغلك الجديد.. يلا مستني مسلسلك إن شاء الله يكسر الدنيا".

وكان كشف النجم تامر حسنى عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق نجم الجيل على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على انستجرام قائلًا: "أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

تامر حسني يقدم أغنية جديدة بمشاركة أبنائه

وتابع تامر حسنى: "رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، وكورال أطفال (أولادى) حبي أول مرة يشاركونى في الاستديو يكون ده أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم".

مي عز الدين تنتظر عرض مسلسل «جزيرة غمام»

من جانبه، تخوض الفنانة مي عز الدين السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «جزيرة غمام» ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، منهم طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، ومحمد جمعة، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وتجسد أحداث العمل علاقة 3 أشقاء ببعضهم، وتحدث بينهم كثير من الصراعات، ويتهم الشقيق الأكبر بقتل شقيقه الأصغر، ولكن نكتشف في النهاية أنه لم يمت في إطار غامض.

ويشهد مسلسل «جزيرة غمام» التعاون الثالث الذي يجمع بين مي عز الدين، وطارق لطفي، بعد مسلسلي «الحقيقة والسراب» الذي شاركا فيه عام 2003، ومسلسل «قضية صفية» الذي عرض عام 2010، كما يشهد التعاون الثاني بين طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب بعد مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض عام 2021.

كشف مؤلف العمل عبد الرحيم كمال عن تفاصيل المسلسل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، وقال أن العمل يتناول جزيرة واقعة فى الصعيد وسط المياه بشكل خيالى حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت فى هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعياً.

وتابع: "الفكرة نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهى تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى الذى كان محباً لمصر وللمصريين"

وأضاف: "مجتمع صعيدى عايش على الحبر وده الجديد والشخصيات والحدوتة فيها كثير من المفاجآت للجماهير، والمسلسل مليء بالمشاعر وقصص الحب وأنا كاتب بحب أكتب عن الحب ".

واختتم حديثه قائلًا: "المسؤول عن الملابس المصممة ملك عبد العزيز وهى شخصية عظيمة ومخضرمة بالإضافة لمرجعيات تاريخية وكتب وصور وصفت هذه الفترة حتى نجمع بين الحقيقة والخيال وفى ذالت الوقت يكن بها مصداقية عالية".