/689594/الزراعة-لدينا-اكتفاء-ذاتى-من-المحاصيل-الزراعية-ومنتجات-البروتين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مبادرة خير مزارعنا لأهلينا تهدف إلى تقديم خير المزارع المصرية إلى المواطن المصرى، مؤكدا على أن المزارع المصرية شهدت طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة.

نجاح الدولة المصرية فى توفير كافة السلع الأساسية للمواطن المصرى

وأكد الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن الدولة المصرية أصبح لديها أكتفاء ذاتى من العديد من المحاصيل الزراعية ومنتجات البروتين، مضيفا أنه يوجد طفرة كبيرة فى ما يتم تقديمه للمواطن المصرى وتوجد إتاحة ووافرة فى كافة السلع الأساسية.

وأضاف أن الدولة ووزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تعمل على ضبط الاسعار فى الأسواق المصرية، مؤكدا على أن المبادرات مثل مبادرة خير مزارعنا لأهلينا وغيرها من منافذ البيع تساهم فى ضبط الأسعار، حيث تهدف تلك المبادرة الى تقديم خير المزارع المصرية للمواطن المصرى بأسعار مناسبة ومنع جشع بعض التجار.

وأوضح أنه تم انشاء أكثر من 170 منفذ ثابت موجود على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه تم انشاء سوق كبير يوجد بيه كافة السلع الأساسية للمواطنين فى حديقة الأورمان وأخر فى الهرم، بالأضافة إلى إطلاق معرض التمهور والذى يهدف إتاحة العديد من أنواع التمور للمواطن المصرى، خاصة وأن شهر رمضان يزداد فيه الطلب على التمور.

مهرجان التمور ومعرض زهور الربيع

ولفت إلى أن الدولة المصرية هى الدولة الأولى على مستوى العالم فى انتاج التمور ولديها عدد كبير من أشجار النخيل، مؤكدا على أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا ومعارض أهلا رمضان تساهم بشكل كبير فى توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطن المصرى وبأسعار مناسبة وتساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.

وتابع أن مركز البحوث الزراعية المصرى هو من أهم المراكز البحثية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا أن الدولة المصرية هى الدولة الأولى على مستوى العالم فى تصدير منتاجات الزهور والزينة، وبالتالى منتجات الزينة والزهور من القطاعات الهامة فى قطاع الزراعة.

وأكد على حدوث نقلة وطفرة كبيرة فى قطاع الزراعة فى مصر، مضيفا أن معرض زهور الربيع هو واحد من أهم الأدوات التى تستطيع وزارة الزراعة من خلالها عرض الجهود والطفرة التى حدثت فى هذا القطاع.