القابضة للمياه: رفع الاستعداد بالشركات التابعة لاستقبال الصيف وشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.





ووجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى ومتابعة خطط التطهير التى تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقى بلاغات الصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية. فيما ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت العديد من النصائح عن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها على موقع الفيسبوك كل نقطة بتفرق

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