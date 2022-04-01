نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. اتصالات دولية واجتماعات مهمة مع الحكومة

جدة - نرمين السيد - السيسى يلتقى عاهل الأردن وبن زايد والكاظمى بمدينة العقبة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الجمعة الماضى، بمدينة العقبة بالملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، ومصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق.



صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية.



السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مساء الجمعة الماضى، بالأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، فى التصدى لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

السيسى يستقبل رئيس جمهورية رواندا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



السيسى يوجه بتطوير الجهود للاستفادة من الموارد البترولية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعى".

السيسى يوجه بضمان توافر السلع بالأسواق وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلى.



الرئيس السيسى لجونسون: مستعدون لبذل الجهود لصون السلام عالميا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء البريطانى ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذى تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

الرئيس السيسى يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسى تعزيز التعاون المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا أولوية ملف التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا.

السيسى يلتقى وزيرى الخارجية والمالية القطريين ورئيس جهاز أمن الدولة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب على بن أحمد الكورى وزير المالية القطرى، وعبد الله الخليفى رئيس جهاز أمن الدولة القطرى، والسفير سالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر بالقاهرة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطرى إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، ومثمناً التقدم الملموس فى مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذى من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

السيسى يؤكد لـ المنفى دعم مصر لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، السفير بسام راضى، إن الرئيس السيسى استقبل بمقر إقامته ببروكسل، محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وأكد السيسى خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا الشقيقة ويفعل الارادة الحرة لشعبها ويحافظ عَلِى وحدة وسيادة أراضيها.

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية أنجولا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، تيتى أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وأنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، ونيلسون مانويل السفير الأنجولى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، مؤكدا الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها أنجولا فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمنى والعسكرى المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفنى وبناء القدرات.

السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك فى مطار القاهرة الدولى.

نص البيان المشترك لزيارة عبدالفتاح البرهان لمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، الأربعاء، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

جاء ذلك فى إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، قيادةً وحكومةً وشعباً، من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك.

السيسى يتلقى اتصالا من الرئيس الأوكرانى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكرانى آخر التطورات فى هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

السيسى يستقبل وفدا من شركة إينى الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، وفدا من شركة إينى الإيطالية للبترول برئاسة كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة "إينى" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة فى مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

المتحدث الرئاسى ينشر فيديو تسلم الرئيس السيسى أوراق 18 سفيرا جديدا

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر فيسبوك، فيديو لتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا.